Tennis, Sofia Talamelli vince al Rubicone

Alle battute finali il torneo giovanile Under 14 organizzato dal Tennis Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec”. Nel femminile successo di Sofia Talamelli (Vico Tennis) che si è imposta in finale 6-1, 6-2 su Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni). Semifinali: Sofia Talamelli (n.2)-Margherita Tesselli 6-0, 6-4, Ginevra Baldazzi (n.1)-Petra Salvi 6-2, 6-1. Nel maschile il primo finalista è Leonardo Cenciarini (Tc Riccione), seguito da Federico Sparagi (Ct Zavaglia). Semifinali: Cenciarini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-1, 6-0, Federico Sparagi (n.2)-Edoardo Losole 7-6, 6-3.