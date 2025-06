Tennis, Sofia Sanchi vince al Venustas

E’ alle battute finali sui campi del Ct Venustas il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Nell’Under 12 femminile Sofia Sanchi ha battuto in finale Elisabetta Pastore nel derby del Tc Riccione 6-3, 0-6, 10-7. Nell’Under 14 maschile semifinali per Nicolò Maldini, Nicholas Acchiappati e Lorenzo Kapros. Quarti: Nicolò Maldini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-3, 7-5, Nicholas Acchiappati-Francesco Camagni 6-2, 6-1, Lorenzo Kapros (n.2)-Massimo Marcolini 6-3, 6-3.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Venustas, il torneo Open maschile. Si parte con il tabellone di 4° categoria, terzo turno: Alessandro Casali (4.4)-Leonardo Mongillo (4.4) 7-5, 7-5, Orazio Fazio (4.4)-Enrico Ravegnini (4.5) 6-3, 6-3, Alessandro Vitali (Nc)-Fabio Montebelli (4.4) 6-1, 6-0, Leonardo Piepoli (4.3)-Michele Cinelli (4.5) 5-3 e ritiro, Alessandro Giannini (4.3)-Davide Bucci (4.5) 6-2, 6-1, Dario Ventura (4.5)-Enrico Bianconi (4.3) 7-6 (3) e ritiro.

Quarto turno: Daniele Monteventi (4.4)-Alessandro De Luca (4.2) 6-3, 7-5, Federico Bacchini (4.2)-Lorenzo Maria Lico (4.4) 6-2, 6-3, Giovanni Fabiani (4.1)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-2, 6-3.