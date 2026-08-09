Tennis: Sofia Regina ed Evelyn Amati nei quarti al Torneo del Turista, domani scatta il trofeo “Nitrocolor” al Tre Colli Brisighella

CERVIA. Entra nella fase clou il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro. Nel maschile ottavi per Diego Orlando, Simone Piraccini, Giacomo Ercolani e Nicola Tocci.

Tabellone finale, 2° turno: Luca Butti (2.8)-Leone Spadoni (2.8) 6-2, 5-7, 14-12, Tommaso Mengoli (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 4-6, 6-1, 10-2, Gabriele Mandrioli (3.1)-Tommaso Servadei (2.8) 3-6, 7-6 (3), 10-3, Beniamino Savini (2.7)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Enea Castelvetro (2.8) 6-4, 6-0, Alberto Maria Mami (2.8)-Marco Nanni (3.1) 6-2, 6-2.

3° turno: Diego Orlando (2.6)-Amedeo De Checchi (3.1) 6-0, 6-4, Simone Piraccini (2.7)-Matteo Bezzi (3.2) 6-1, 6-7 (5), 10-7, Giacomo Ercolani (2.8)-Riccardo Bonzi (3.1) 6-4, 3-6, 10-8, Enea Vinetti (2.6, n.6)-Andrea Valli (2.8) 6-4, 4-6, 10-4, Mattia Benedetti (2.6)-Giacomo Coppini (3.1) 6-2, 6-1, Nicola Tocci (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 6-4, 0-6, 10-7.

Nel singolare femminile ottavi per Gioia Angeli ed Emma Lanzoni, quarti per Sofia Regina ed Evelyn Amati.

2° turno: Viola Amati (2.7)-Vittoria Muratori (2.6) 6-4, 7-6 (4), Clara Sansoni (2.6)-Gioia Bassi (3.1) 7-5, 6-2, Matilde Morri (2.7)-Sandy Mamini (2.6) 6-1, 2-6, 13-11, Gioia Angeli (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-1, 6-1, Emma Lanzoni (2.6)-Clara Marzocchi (2.8) 2-6, 6-3, 10-8.

Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Rachele Franchini (2.6) 6-3, 7-5, Evelyn Amati (2.6, n.4)-Nicole Ballotta (2.7) 6-1, 6-0.

Entra nel vivo il doppio maschile.

Tabellone finale, 2° turno: Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Baldini-Dragoni b. Davide e Giorgio Ruggeri 6-1, 7-5, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Strocchi-Mami (n.8) b. Pambianco-Maccaferri 6-1, 6-0, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Benedetti-Orlando (n.6) b. Ravera-Borghetti n.d., Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6, Schuett-Tocci (n.7) b. Fabiani-Matteini 6-2, 6-1, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Matteo e Lorenzo Monti 6-1, 6-4, Guidi-Pasi (n.1) b. De Giovanni-Casadio 6-1, 6-1, Naso-Piraccini b. Castelvetro-Casalboni 6-2, 6-3.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.

BRISIGHELLA. Scatta domani il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.

Sono 69 i giocatori iscritti nel maschile, 16 le giocatrici nel femminile, agli ordini del giudice di gara Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

Nel maschile si parte con il primo tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Michael Palli, Daniele Bertozzi, Alessandro Claysset, Luca Continelli, Mirko Sarra, Andrea Piccone ed ai 4.2 Michele Melchioni e Cristian Barasa. Nel tabellone finale n.1 Davide Casadio (3.2), n.2 Pier Paolo Campoli (3.2), n.3 Stefano Agostino (3.2), n.4 Luca De Giovanni (3.2), n.5 Edoardo Belletti (3.2), n.6 Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo (3.2). Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3).