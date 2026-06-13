Tennis, Sofia Foggia vince il Tennis Europe Under 14 di Brindisi

BRINDISI. Splendida vittoria di Sofia Foggia nel torneo Tennis Europe Under 14 di Brindisi (3° categoria, terra). La giocatrice romagnola figlia d’arte era accreditata alla vigilia della seconda testa di serie ed è salita sul gradino più alto del podio battendo nei quarti Ginevra Mannari (n.8) per 6-0, 6-1, in semifinale Arianna Nicolosi (n.5) per 6-0, 6-0 ed in finale Rebecca Carla Francia (n.3) per 6-2, 7-6. Non solo, la stessa Foggia, in coppia con Juno Chiudelli (le due erano le n.2 del seeding) è giunta in finale in doppio dopo il successo per 6-0, 6-2 su Lanzillo-Widmer D’Autilia, mentre in finale è arrivata la sconfitta contro Rebecca Carla Francia e Lavinia Di Bernardini per 4-6, 6-3, 10-5.