Tennis: Sofia Bindella vince l’Under 10 al “Galimberti Academy”, Rosti e Barberio nei quarti all’Under 16 del Ct Cesenatico

CATTOLICA. Entra nelle fasi clou a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 10 femminile finale tra Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team) e Sofia Bindella (Ct Fano) che in semifinale ha battuto 6-4, 7-5 Beatrice Parmeggiani. Il titolo è andato a Sofia Bindella che si è imposta nel match-clou per 4-6, 6-4, 10-5.

Nell’Under 10 maschile conquistano le semifinali Leonardo Oligeri, Matteo Bennani, Giosuè Gasparelli e Jacopo Baracchi.

Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2, Leonardo Oligeri-Valerio Pagnoni 7-5, 6-1, Emanuele Capra-Lluca Pragliola 6-1, 6-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Gregorini 6-0, 6-1. Quarti anche per Tommaso Romano. Quarti: Baracchi-Cusano 6-0, 6-1, Gasparelli-Pierpaoli 1-6, 6-2, 10-7, Bennani-Romano 6-2, 6-3, Oligeri-Capra 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Matilde Ortolani e Iole Calcagno.

Nell’Under 12 femminile quarti: Matilde Ortolani-Beatrice Mazzotti 6-4, 6-1, Iole Calcagno-Sofia Sabatini 1-6, 7-5, 10-5

Nell’Under 12 maschile si qualificano per il tabellone finale Michele Catalano, Andrea Magnoni, Rodrigo Coppa e Tommaso Scungio.

Sezione di 4° categoria, turno di qualificazione: Michele Catalano (n.1)-Nicola Fabbri 6-0, 6-0, Andrea Magnoni (n.4)-Michelangelo Berretti 6-1, 6-1, Rodrigo Coppa (n.3)-Nicolò Pazzaglini 6-3, 4-6, 10-6, Tommaso Scungio (n.2)-Lapo Ricciardelli 6-0, 6-1.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.

CESENATICO. Entra nella fase finale il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino a domenica. Nell’Under 14 maschile 3° turno: Gianmaria Mussoni-Luca Bertozzi 6-3, 3-6, 11-9, Benjamin Rossi (n.4)-Giulio Zama 6-7 (5), 6-1, 10-4, Mattia Bruni (n.5)-Luca Magnoni 6-1, 6-1, Filippo Giovanelli (n.6)-Lorenzo Kapros 6-4, 1-6, 12-10, Giacomo Forti-Lorenzo Mattioli 6-1, 6-2. Ottavi anche per Tommaso Monti (n.3).

Nel femminile ottavi: Sophia Zoumbare-Vittoria Pracucci 4-6, 7-5, 11-9, Sol Francini-Bianca Amadei 4-6, 6-3, 10-7.

Passiamo all’Under 16 maschile dove volano ai quarti Matteo Rosti e Matteo Barberio, le prime due teste di serie.

Tabellone finale, 2° turno: Edoardo Losole-Andrea Fabbri 6-0, 6-2.

Ottavi: Davide Rossi-Giovanni Neri (n.8) 7-5, 7-6 (5), Nicolas Conti (n.5)-Emanuele Battistini 6-4, 6-1, Luca Battistini (n.3)-Matteo Rossi 6-4, 7-5, Alessandro Casanova (n.4)-Francesco Camagni 6-2, 6-2, Nicolas Diazzi (n.6)-Alessandro Cavalieri 6-2, 6-0, Leonardo Tana-Lorenzo Neri (n.7) 6-2, 6-1, Matteo Rosti (n.1)-Dante Terzi 6-0, 6-3, Matteo Barberio (n.2)-Edoardo Losole 7-6 (3), 6-1.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.