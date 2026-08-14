Tennis: Sofia Bindella vince l’Under 10 al “Galimberti Academy”, Rosti e Barberio nei quarti all’Under 16 del Ct Cesenatico

Tennis
La premiazione del torneo Under 10 femminile al Galimberti Tennis Academy
La premiazione del torneo Under 10 femminile al Galimberti Tennis Academy

CATTOLICA. Entra nelle fasi clou a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 10 femminile finale tra Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team) e Sofia Bindella (Ct Fano) che in semifinale ha battuto 6-4, 7-5 Beatrice Parmeggiani. Il titolo è andato a Sofia Bindella che si è imposta nel match-clou per 4-6, 6-4, 10-5.

Nell’Under 10 maschile conquistano le semifinali Leonardo Oligeri, Matteo Bennani, Giosuè Gasparelli e Jacopo Baracchi.

Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2, Leonardo Oligeri-Valerio Pagnoni 7-5, 6-1, Emanuele Capra-Lluca Pragliola 6-1, 6-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Gregorini 6-0, 6-1. Quarti anche per Tommaso Romano. Quarti: Baracchi-Cusano 6-0, 6-1, Gasparelli-Pierpaoli 1-6, 6-2, 10-7, Bennani-Romano 6-2, 6-3, Oligeri-Capra 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Matilde Ortolani e Iole Calcagno.

Nell’Under 12 femminile quarti: Matilde Ortolani-Beatrice Mazzotti 6-4, 6-1, Iole Calcagno-Sofia Sabatini 1-6, 7-5, 10-5

Nell’Under 12 maschile si qualificano per il tabellone finale Michele Catalano, Andrea Magnoni, Rodrigo Coppa e Tommaso Scungio.

Sezione di 4° categoria, turno di qualificazione: Michele Catalano (n.1)-Nicola Fabbri 6-0, 6-0, Andrea Magnoni (n.4)-Michelangelo Berretti 6-1, 6-1, Rodrigo Coppa (n.3)-Nicolò Pazzaglini 6-3, 4-6, 10-6, Tommaso Scungio (n.2)-Lapo Ricciardelli 6-0, 6-1.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.

CESENATICO. Entra nella fase finale il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino a domenica. Nell’Under 14 maschile 3° turno: Gianmaria Mussoni-Luca Bertozzi 6-3, 3-6, 11-9, Benjamin Rossi (n.4)-Giulio Zama 6-7 (5), 6-1, 10-4, Mattia Bruni (n.5)-Luca Magnoni 6-1, 6-1, Filippo Giovanelli (n.6)-Lorenzo Kapros 6-4, 1-6, 12-10, Giacomo Forti-Lorenzo Mattioli 6-1, 6-2. Ottavi anche per Tommaso Monti (n.3).

Nel femminile ottavi: Sophia Zoumbare-Vittoria Pracucci 4-6, 7-5, 11-9, Sol Francini-Bianca Amadei 4-6, 6-3, 10-7.

Passiamo all’Under 16 maschile dove volano ai quarti Matteo Rosti e Matteo Barberio, le prime due teste di serie.

Tabellone finale, 2° turno: Edoardo Losole-Andrea Fabbri 6-0, 6-2.

Ottavi: Davide Rossi-Giovanni Neri (n.8) 7-5, 7-6 (5), Nicolas Conti (n.5)-Emanuele Battistini 6-4, 6-1, Luca Battistini (n.3)-Matteo Rossi 6-4, 7-5, Alessandro Casanova (n.4)-Francesco Camagni 6-2, 6-2, Nicolas Diazzi (n.6)-Alessandro Cavalieri 6-2, 6-0, Leonardo Tana-Lorenzo Neri (n.7) 6-2, 6-1, Matteo Rosti (n.1)-Dante Terzi 6-0, 6-3, Matteo Barberio (n.2)-Edoardo Losole 7-6 (3), 6-1.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui