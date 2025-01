Tennis, Sirilli vince le battaglie di Cesenatico

Secondo torneo stagionale e secondo Rodeo per il Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Dopo quello di 3° categoria, da venerdì a domenica è andato in scena il Rodeo di 4°. Nel torneo maschile successo di Mattia Sirilli. Il 4.2 portacolori della Polisportiva 2000 Cervia ha superato in semifinale il 4.1 Christian Giacalone 4-2, 0-4, 10-5 e in finale il 4.2 Riccardo Magnani (Pana.Ma srl) 1-4, 4-1, 14-12. Semifinale: Magnani-Michelangelo Mami (4.1) 4-1, 4-1. Nel femminile si è imposta Viola Cuppini in finale su Emma Ceccarelli (Ct Cesena). Semifinali: Viola Cuppini (4.1, n.1)-Anastasia Lugaresi (4.6) 4-1, 1-4, 11-9, Emma Ceccarelli (4.1, n.2)-Camilla Speranza (4.2) 4-2, 4-1.