Tennis: Sirena e Benvenuti in semifinale al Terza del Cicconetti, domani scatta il trofeo “Nelson’s”

RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Semifinali per Sara Sirena e Beatrice Benvenuti.

Tabellone finale, ottavi: Sara Sirena (3.3)-Chiara Rinaldi (3.5) 6-0, 7-5, Giuliana Brunetti (3.3)-Anita Amadio (3.3) 7-6 (5), 4-6, 10-0, Beatrice Benvenuti (3.4)-Sofia Rinalduzzi (4.3) 7-5, 2-6, 10-5. Quarti: Sara Sirena-Giuliana Brunetti 6-3, 6-1. Beatrice Benvenuti passa per il forfait della sua avversaria.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Massimiliano Agnello.

Intanto scatta domani, sempre sui campi del Ct Cicconetti, il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Straordinario il dato della partecipazione, sono ben 175 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Alessandro Valentini, Enrico Taddei, Vittorio Landi, Mauro Della Vittoria, Luca Zanca, Mauro Tedeschi, Nicola Tassinari, Alberto Amadio, Antonio Cirillo, Lorenzo Accreman, Carlo Conti, Matteo De Angeli, Marco Gianfrini, Adriano Amadio, Alessandro Gostoli, Duccio Ferrari ed Andrea Mascarino. I big sono sicuramente i 3.3 Dante Terzi, Leonardo Filippucci, Davide Rabbito, Tommaso Pilati, Mattia Sena, Francesco Mazzotti, Emmanuele Bomba, Riccardo Delle Site, Alberto Compagnoni, Alberto Battaglini, Valerio Carli, Elia Michelangelo Cicognani, Edoardo Losole, Massimiliano Agnello e Fabio Bernagozzi. Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.