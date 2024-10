Tennis: Simone Ricchi vince il Quarta del Tc Viserba, Spighi e Mughetti in semifinale a Sarsina

VISERBA. Simone Ricchi supera Rossano Paganelli e si aggiudica il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba. Nel match-clou andato in scena lunedì sera il portacolori del San Marino Tennis Club ha battuto nettamente Paganelli (Ct Cesena) per 6-2, 6-1. Una finale a senso unico che sottolinea la superiorità palesata dal riminese per tutto l’arco del torneo.

In semifinale Rossano Paganelli aveva battuto 6-3, 6-4 Lorenzo Accreman (Ct Rimini), mentre Simone Ricchi si era kimposto su Marco Bernardini (Tc Coriano) per 6-0, 6-2.

Risultati quarti: Simone Ricchi (4.1, n.8)-Alessandro Federico Marcon (4.1) 6-2, 6-1, Rossano Paganelli (4.3)-Michele Moretti (4.1, n.6) 6-3, 6-4, Lorenzo Accreman (4.1, n.2)-Federico Mieli (4.1, n.7) 6-4, 6-0.

Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

SARSINA. Avanza sui campi della Polisportiva di Sarsina il torneo nazionale femminile di 3° categoria, limitato al 4° gruppo. Le due teste di serie sono state assegnate nell’ordine alle 3.4 Alessia Liverani (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Paola Mordini (Tre Colli Tennis Club Brisighella). La prima a raggiungere le semifinali è stata Cecilia Spighi (River 22 Sporting Club), seguita da Giorgia Mughetti (Asbi Imola).

Ottavi: Gemma Sgoluppi (4.3)-Erica Gasperoni (4.3) 6-2, 6-2. Approda ai quarti anche Marina Cangini (Nc). Quarti: Cecilia Spighi (4.2)-Marina Cangini (Nc) 6-1, 6-0, Giorgia Mughetti (4.2)-Gemma Sgoluppi (4.3) 6-1, 6-7 (3), 13-11.