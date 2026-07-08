Tennis: Simone, Fabbri, Casetti e Petrella in semifinale al trofeo “Inco” del Cacciari

Tennis
Nicholas Simone al Ct Cacciari
Nicholas Simone al Ct Cacciari

E’ alle battute finali sui campi del Ct Cacciari il torneo di 4° categoria, il 1° trofeo “Inco Computer”. Semifinali, in programma questa sera dalle 20, per Nicholas Simone (Tc Imola), Valeriano Fabbri (Asbi Imola), Andrea Casetti (Tc Imola) e Davide Petrella (Wild-Card Tennis). Quarti: Nicholas Simone (4.4, n.9)-Enrico Maria Tozzoli (4.3, n.1) 6-4, 6-1, Valeriano Fabbri (4.5)-Lorenzo Nannoni (4.3, n.5) 6-3, 6-4, Andrea Casetti (4.5)-Pietro Vitale (4.4) 6-2, 6-2, Davide Petrella (4.3, n.2)-Dario Sasdelli (4.4, n.7) 6-2, 6-2.

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