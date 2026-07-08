Tennis: Simone, Fabbri, Casetti e Petrella in semifinale al trofeo “Inco” del Cacciari

E’ alle battute finali sui campi del Ct Cacciari il torneo di 4° categoria, il 1° trofeo “Inco Computer”. Semifinali, in programma questa sera dalle 20, per Nicholas Simone (Tc Imola), Valeriano Fabbri (Asbi Imola), Andrea Casetti (Tc Imola) e Davide Petrella (Wild-Card Tennis). Quarti: Nicholas Simone (4.4, n.9)-Enrico Maria Tozzoli (4.3, n.1) 6-4, 6-1, Valeriano Fabbri (4.5)-Lorenzo Nannoni (4.3, n.5) 6-3, 6-4, Andrea Casetti (4.5)-Pietro Vitale (4.4) 6-2, 6-2, Davide Petrella (4.3, n.2)-Dario Sasdelli (4.4, n.7) 6-2, 6-2.