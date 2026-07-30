Tennis, Simoncelli in semifinale al River

Tennis
  • 30 luglio 2026
Alberto Morolli
Alberto Morolli

Entra nelle sue fasi cruciali il torneo Open maschile “Vaniglia”, la terza edizione organizzata da River22 Sporting Club che si chiuderà con le semifinali di sabato e l’attesa finale di domenica in programma alle 20.30. Primo tabellone di 2°, turno di qualificazione: Gabriele Sgroi (2.7, n.3)-Samuele Visotti (3.5) 6-0, 6-0, Riccardo Muratori (2.7, n.4)-Alessandro Naso (3.1) 6-3, 6-7, 10-8, Enea Vinetti (2.6, n.2)-Leone Spadoni (2.8) 6-4, 6-3.

Tabellone finale, quarti: David Simoncelli (2.4, n.3)-Alex Guidi (2.6) 6-1, 1-0 e ritiro. In semifinale anche Riccardo Muratori (2.7). Il n.1 del seeding è il 2.2 riminese Alberto Morolli.

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