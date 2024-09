Tennis, Silvia Poli detta legge al Cacciari

Sui campi del Ct Cacciari avanza il 3° trofeo “F.C. Costruzioni”, il 6° memorial “Giampiero De Giovanni”. Turno di qualificazione: Alice Stella (3.2, n.4)-Ludovica Altini (3.3) 7-5, 6-2. Primo turno tabellone finale: Clara Sansoni (2.8)-Sara Coticoni (3.2) 6-1, 6-3, Ilaria Rondinelli (2.8)-Carlotta Venera (2.8) 6-2, 7-5, Carlotta Canali (3.2)-Maria Luce Ossani (2.8) 6-3, 6-1, Viola Ranieri (3.3)-Elena Ravani (2.8) 6-3, 6-2. 2° turno: Beatrice Bruni Lotti (2.7)-Sofia Vescovi (2.8) 6-1, 6-0, Mia Chiantella (2.6)-Carolina De Poli (2.8) 7-5, 6-0, Sandy Mamini (2.6)-Alice Rossi (2.8) 6-2, 5-7, 11-9. Ottavi anche per Viola Ranieri (3.3). Tabellone di conclusione di 4°, semifinali: Silvia Poli (4.1, n.1)-Marina Cerri (4.3) 6-2, 7-5, Laura Gentili (4.1)-Stefania Ciucci (4.1, n.2) 7-5, 6-3. In finale Silvia Poli, portacolori del Ct Cacciari, ha battuto Laura Gentili (Ct Albinea) per 6-1, 7-5. Nel tabellone a conclusione di 3° finale tra Sara Coticoni (3.2, n.1) e Laura Garofalo (3.5).