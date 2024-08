Tennis, Silvia Alletti vince l’Open femminile del Ct Casalboni

Silvia Alletti batte Clara Sansoni e conquista il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (500 euro di montepremi). In semifinale la forlivese Clara Sansoni (Tc Faenza) ha battuto nettamente 6-0, 6-1 Sofia Ruiti Del Balzo (Ct Decimomannu), mentre la sammarinese Silvia Alletti, testa di serie n.1, ha superato per 6-1, 6-4 Alice Rossi, portacolori proprio del Ct Casalboni. La finalissima è andata in scena venerdì sera e la portacolori del San Marino Tennis Club, giocatrice di punta del gruppo seguito dai tecnici federali Alice Balducci e Francesco Giorgetti, si è imposta con un netto 6-2, 6-0.

Quarti: Clara Sansoni (2.8)-Evelyn Amati (2.7, n.2) 6-4, 6-0, Sofia Ruiti Del Balzo (2.7)-Vittoria Muratori (2.8) 6-0, 6-2, Silvia Alletti (2.6, n.1)-Shalom Salvi (2.7) 6-4, 6-3. Semifinali anche per Alice Rossi (2.8).

Il giudice di gara è stato Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.