Tennis, Silvia Alletti vince l’Open di Brescia

BRESCIA. Successo pieno per Silvia Alletti nel torneo nazionale Open organizzato dal Centro Sportivo Il Milanino di Villanuova sul Clisi, nel bresciano. Si trattava della quinta edizione del trofeo “Lineastile” dotato di un montepremi complessivo di 3000 euro. La 2.4 sammarinese, testa di serie n.3, ha battuto negli ottavi la 2.6 Silvia Maffi per 6-4, 6-0, nei quarti la 2.4 Nicole Scalvini, testa di serie n.6, per 6-4, 6-0, in semifinale la 2.3 Francesca Covi (n.2), con tanto di “positivo”, per 7-5, 6-1 ed in finale la 2.5 Lisa Peer, portacolori del Tc Comune di Bolzano, per 7-5, 1-6, 6-4. Un percorso netto molto interessante e soprattutto che regala fiducia alla sammarinese in vista dei match di Billie Jean King Cup in programma a giugno proprio sul Titano.