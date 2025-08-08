Tennis, Silvia Alletti prima finalista del Trofeo “Mutina” al Ct Venustas

IGEA MARINA. E’ alle battute finali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale Open femminile, il 1° trofeo “Mutina” dotato di 1000 euro di montepremi.

La prima finalista è la sammarinese Silvia Alletti. La portacolori del San Marino Tennis Club, n.2 del seeding, ha battuto in semifinale piuttosto nettamente Greta Vagnini (n.3) ed ora attende la sua avversaria nel match-clou, che scaturirà dalla seconda semifinale (in programma domani dalle 17) tra la n.1, la ravennate Sara Aber, ed Anna Pierini.

Quarti: Sara Aber (2.5, n.1)-Gloria Endrizzi (2.7) 6-1, 6-0, Anna Pierini (2.6)-Evelyn Amati (2.6, n.4) 6-3, 2-6, 10-7. Semifinale: Silvia Alletti (2.5, n.2)-Greta Vagnini (2.6, n.3) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Intanto da domani scatta, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Notevole l’adesione, sono ben 112 gli iscritti, si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Federico Lucchini, Ciro Donnarumma, Mattia Baschetti, Davide Pierini, Gianmarco Palumbo, Alessandro Gostoli, Giuseppe Falconi, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Paolo Briolini, Alessandro Bernardi e Francesco Maestri. I big del tabellone finale sono certamente i 3.1 Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti e Federico Bolognesi, seguiti dai 3.2 Alessandro Cortesi, Gianfilippo Falconi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari, Lorenzo Neri, Jacopo Montoneri, Luca Amati, Emanuele Bonfatti e Federico Attanasio.