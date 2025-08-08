Tennis, Silvia Alletti prima finalista del Trofeo “Mutina” al Ct Venustas

Tennis
Greta Vagnini premiata per il terzo posto
Greta Vagnini premiata per il terzo posto

IGEA MARINA. E’ alle battute finali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale Open femminile, il 1° trofeo “Mutina” dotato di 1000 euro di montepremi.

La prima finalista è la sammarinese Silvia Alletti. La portacolori del San Marino Tennis Club, n.2 del seeding, ha battuto in semifinale piuttosto nettamente Greta Vagnini (n.3) ed ora attende la sua avversaria nel match-clou, che scaturirà dalla seconda semifinale (in programma domani dalle 17) tra la n.1, la ravennate Sara Aber, ed Anna Pierini.

Quarti: Sara Aber (2.5, n.1)-Gloria Endrizzi (2.7) 6-1, 6-0, Anna Pierini (2.6)-Evelyn Amati (2.6, n.4) 6-3, 2-6, 10-7. Semifinale: Silvia Alletti (2.5, n.2)-Greta Vagnini (2.6, n.3) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Intanto da domani scatta, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Notevole l’adesione, sono ben 112 gli iscritti, si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Federico Lucchini, Ciro Donnarumma, Mattia Baschetti, Davide Pierini, Gianmarco Palumbo, Alessandro Gostoli, Giuseppe Falconi, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Paolo Briolini, Alessandro Bernardi e Francesco Maestri. I big del tabellone finale sono certamente i 3.1 Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti e Federico Bolognesi, seguiti dai 3.2 Alessandro Cortesi, Gianfilippo Falconi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari, Lorenzo Neri, Jacopo Montoneri, Luca Amati, Emanuele Bonfatti e Federico Attanasio.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui