Tennis, Silvia Alletti in finale a Russi

Alla volata conclusiva l’edizione 2025 del trofeo ‘Fira di Sett Dulur’, il tradizionale torneo nazionale Open organizzato dal Russi Sporting Club. Nel torneo femminile è in semifinale Alessia Ercolino (2.7, Ct Cacciari Imola) che sfiderà nel penultimo atto Giulia Tozzola (2.5, Ct Bologna), prima testa di serie, in un gustoso remake della finale 2024, mentre Silvia Alletti (2.5, San Marino Tennis Club) dopo aver eliminato Nicole Ballotta (2.7, Virtus Bologna), ha superato anche la dodicenne Sofia Foggia (2.8) 6-2, 6-2, conquistando così la finalissima.In campo maschile, ecco i risultati dei quarti: Riccardo Cicinelli (2.8)-Giacomo Bruzzi (2.7) 6-4, 6-4, Marco Chiarello (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-5, 6-0.