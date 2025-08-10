Tennis, Silvia Alletti e Anna Pierini le finaliste dell’Open “Mutina” al Venustas

IGEA MARINA. Sono Silvia Alletti ed Anna Pierini le finaliste del torneo nazionale Open femminile, il 1° trofeo “Mutina” dotato di 1000 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Venustas.

La prima a guadagnare la finale è stata la sammarinese Silvia Alletti. La portacolori del San Marino Tennis Club, n.2 del seeding, ha battuto in semifinale piuttosto nettamente Greta Vagnini (n.3). In finale martedì sera (dalle 19) la biancazzurra affronterà Anna Pierini (Coopesaro Tennis) che nella seconda semifinale ha sconfitto la n.1 del seeding, la ravennate Sara Aber.

Quarti: Sara Aber (2.5, n.1)-Gloria Endrizzi (2.7) 6-1, 6-0, Anna Pierini (2.6)-Evelyn Amati (2.6, n.4) 6-3, 2-6, 10-7. Semifinali: Silvia Alletti (2.5, n.2)-Greta Vagnini (2.6, n.3) 6-4, 6-1, Anna Pierini (2.6)-Sara Aber (2.5, n.1) 6-1, 7-5.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Intanto da sabato è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Notevole l’adesione, sono ben 112 gli iscritti, si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Federico Lucchini, Ciro Donnarumma, Mattia Baschetti, Davide Pierini, Gianmarco Palumbo, Alessandro Gostoli, Giuseppe Falconi, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Paolo Briolini, Alessandro Bernardi e Francesco Maestri. I big del tabellone finale sono certamente i 3.1 Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti e Federico Bolognesi, seguiti dai 3.2 Alessandro Cortesi, Gianfilippo Falconi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari, Lorenzo Neri, Jacopo Montoneri, Luca Amati, Emanuele Bonfatti e Federico Attanasio.

Primo tabellone, 1° turno: Ivo Giugliano (Nc)-Riccardo Tommasini (Nc) 6-4, 6-2, Alessandro Vitali (Nc)-Simone Mazzoni (Nc) 7-6 (6), 1-0 e ritiro, Federico Para (Nc)-Pier Paolo Rusticelli (4.6) 3-6, 6-4, 10-5, Andrea Donini (4.6)-Marco Lumini (4.5) 6-4, 7-5.

2° turno: Gabriele Ricci (4.5)-Ettore Torreggiani (4.5) 6-3, 7-6 (2), Marco Magrini (4.4)-Alessandro Valentini (4.4) 1-6, 6-2, 10-5, Fabio Montebelli (4.4)-Manuel Masia (4.4) 6-3, 6-0, Marco Sartini (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4) 2-6, 6-3, 13-11, Marco Vitali (4.4)-Tommaso Onofri (4.4) 7-5, 6-4, Samuele Cardinali (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 6-0, 7-6 (2), Alessandro Giannini (4.3)-Alberto Caroni (4.3) 6-1, 7-5.