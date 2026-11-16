Silvia Alletti vola al turno finale delle qualificazioni nel torneo Itf World Tour egiziano di Sharm El Sheik (15.000 dollari, hard outdoor). La giocatrice sammarinese ha battuto all’esordio la svizzera Luana Kappeler 2-6, 6-3, 11-9 e al secondo turno l’olandese Jinte Eve De Boer (n.14) 6-2, 1-0 e ritiro. Turno finale contro Aurora Nosei (n.2).

Christian Ottaviani esce al secondo turno delle qualificazioni nel torneo Itf Junior cipriota di Limassol (J100, hard outdoor). Il portacolori del Ten Sport Center ha battuto all’esordio l’ungherese Vejke Almos Deli 6-2, 6-3, prima di cedere 6-4, 6-3 al locale Ioannis Psindrides (n.11).