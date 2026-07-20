Tennis, Silvestroni si qualifica al Forum

Avanza il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Tabellone 4.6-4.1, primo turno: Luca Poletti (Nc)-Fabio Baldacchini (4.6) 6-4, 6-4, Massimiliano Nobili (4.6)-Samuele Rocca (Nc) 6-3, 6-3. Secondo turno: Giacomo Fossi (4.5)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 6-0, Nicholas Viroli (4.5)-Cristopher Gardelli (4.5) 7-5, 6-1, Alessandro Nicosia (4.5)-Francesco Farfaneti (Nc) 6-4, 6-7 (5), 10-7, Mingxuan Chen (4.5)-Luca Dal Pozzo (Nc) 6-2, 6-0.
Turno di qualificazione: Alessandro Silvestroni (4.2)-Marco Cantagallo (4.2, n.8) 6-2, 7-6.