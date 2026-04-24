Tennis, Silvagni, Gori, Mazza avanti a Riccione

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Conquistano il terzo turno, tra gli altri, Matteo Silvagni (Ct Cerri), Paolo Gori (Valmarecchia Sporting Club), Marco Mazza (Tc Viserba) e Alessandro Mariani (Tc Viserba). Primo tabellone, primo turno tabellone finale: Villiam Ricci (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-1, 6-3, Daniel Pellegrini (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-4, 6-0, Federico Guerra (3.5)-Christian Nicolini (4.2) 6-3, 6-4, Francesco Serafini (3.5)-Matteo Della Biancia (4.2) 6-2, 6-2, Matteo Sirca (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 7-6, 6-1, Stefano Speranzini (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-4, Matteo Sirca (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 7-6, 6-1.
Secondo turno: Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Aldo Ferioli (4.1) 6-3, 6-2, Andrea Battazza (3.5)-Fulvio Cesari (4.1) 6-4, 6-0, Matteo Silvagni (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 6-0, 6-1, Paolo Gori (3.5)-Federico Tacchi (3.5) 6-0, 6-0, Marco Mazza (4.1)-Stefano Vellucci (3.5) 6-2, 6-4, Gabriele Pistorale (3.5)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-4, 6-0, Mirko Giardi (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-0, 6-2, Paolo Bologna (3.4)-Andrea Saponi (3.5) 6-3, 6-0, Alessandro Mariani (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-3.