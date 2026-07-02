Tennis, si sente l’inno di... Mameli al Cacciari

E’ in pieno svolgimento sui campi del Ct Cacciari il torneo di 4° categoria, il 1° trofeo “Inco Computer”. Secondo turno: Ashvin Selvam (4.6)-Andrea Bianconcini (4.6) 7-6 (7), 3-6, 10-8, Samuele Rocca (Nc)-Nicola Piazzi (4.6) 6-2, 6-1, Ettore Bernabè (4.5)-Michele Molesini (4.5) 6-4, 6-3, Samuele Rocca (Nc)-Nicola Piazzi (4.6) 6-2, 6-1, Daniele Capra (4.6)-Marco Biffi (Nc) 6-0, 6-1, Marco Carroli (Nc)-Daniele Campalto (4.6) 4-6, 6-3, 10-3, Piergiorgio Lugasi (4.6)-Gustavo Beccafogli (Nc) 6-0, 6-0.
Terzo turno: Christian Sciacqua (4.5)-Danilo Maldini (4.5) 6-1, 6-2, Filippo Maria Mameli (4.4)-Luca La Giglia (4.5) 2-6, 6-1, 10-7, Andrea Giorgi (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-1, 6-0, Marco Bistarelli (4.5)-Matteo Tassi (4.6) 6-3, 6-1, Francesco Bisi (4.5)-William Mastrantoni (4.5) 6-3, 6-1.