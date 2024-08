Tennis: si fermano le corse di Gaio e Bondioli, Guidi in semifinale a Radomlje

Bolzano. Federico Gaio si ferma nei quarti in Alto Adige. Il faentino n.2 del seeding è uscito di scena nel torneo Itf Men’s Future di Bolzano, il “Sparkasse Alperia Trophy” (25.000 dollari, terra), battuto 7-6 (5), 7-6 (4) dal francese Lilian Marmousez (n.6). Doppio, quarti: Perfetti-Noce (n.1) b. D’Agostino-Plunger 6-3, 6-3. Semifinali contro Cortimiglia-Ambrogi (Ita-Arg).

Kursumljiska Banja. Federico Bondioli esce di scena negli ottavi del torneo Itf Men’s Future serbo di Kursumljiska Banja (15.000 dollari, terra). Il ravennate (n.3 del seeding) all’esordio ha battuto 6-2, 6-4 il serbo Sasa Markovic, poi ha ceduto 6-3, 4-6, 6-3 al macedone del nord Gorazd Srbljak.

Radomlje. Alex Guidi in semifinale in singolare e doppio nel torneo Itf Junior Tour sloveno di Radomlje (J60, terra). Il forlivese allievo dell’Accademia del Villa Carpena, seguito in questa trasferta da coach Giovanni Pacchioni, ha battuto negli ottavi il croato Anton Stipetic per 6-4, 6-0 e nei quarti lo sloveno Vid Mohar (n.4) per 6-2, 6-3. Ora in semifinale il romagnolo affronta Mattia Cappellari (n.12) nel derby azzurro. Doppio, 2° turno: Amarandei-Guidi (n.2) b. Mohar-Skorjanc (Slo) 6-4, 6-4. Nei quarti vittoria contro gli austriaci Doleys-Scharner (n.7) per 6-1, 6-2. In semifinale contro Gribyakin-Hemetzberger (Est-Aut, n.6).