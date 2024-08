Tennis, Shalom Salvi vince l’Open femminile di Viserba

Shalom Salvi si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (dotato di 1000 euro di montepremi). La portacolori dello Sporting Club Sassuolo nella stessa giornata si è imposta in semifinale sulla riminese Elisa Pari (Tc Riccione) per 7-6, 6-1 ed in finale su Anna Pierini (Coopesaro Tennis) per 6-0, 6-2. Quest’ultima era approdata in finale superando nella parte alta del tabellone l’imolese Alice Stella per 6-1, 6-3. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci.

Quarti: Anna Pierini (2.7)-Sofia Ruiti Del Balzo (2.7, n.8) 6-4, 6-2, Alice Stella (3.2)-Elena Ravani (2.8) 6-1, 6-1, Elisa Pari (2.6, n.3)-Evelyn Amati (2.7, n.6) 6-2, 6-2, Shalom Salvi (2.7, n.7)-Arianna Ovarelli (2.6, n.2) 7-5, 6-2.

Nella sezione di 3° categoria successo di Viola Amati (3.1) in finale su Isotta Mancini (3.1) per 6-2, 6-2.

Intanto avanza il torneo Open maschile, il tradizionale memorial “Christian Cavioli” (montepremi di 3000 euro) approdato al 2° turno del tabellone finale. In bella evidenza Dennis Ciprian Spircu, Andrea Valli, Alessandro Canini sui campi di casa e Jamal Urgese.

1° turno: Dario Zamagna (2.8)-Edoardo Federico Manfredi (3.2) 6-4, 6-7, 10-2, Matteo Ceppi (2.8)-Riccardo Muratori (3.1) 7-5, 6-2, Federico Baldinini (2.8)-Pietro Rinaldini (3.1) 6-1, 6-0,

2° turno: Dennis Ciprian Spircu (2.7)-Alessandro Manco (3.1) 7-5, 6-4, Andrea Valli (2.8)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-3, 6-3, Matteo Magnaterra (2.7)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-4, 6-2, Alessandro Canini (2.6)-Matteo Stefanini (2.8) 6-4, 6-4, Jamal Urgese (2.6)-Pietro Vagnini (3.1) 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.