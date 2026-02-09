Tennis, Sgroi, Savini, Guidi negli ottavi a Pinarella

Entra nel vivo sui campi del Ten Sport Center il torneo Open maschile. Nel tabellone finale ottavi di finale per Gabriele Sgroi, Beniamino Savini, Luca Padovani, Diego Orlando e Alex Guidi. Terzo turno: Mattia Occhiali (2.7)-Frederick Cortesi (3.1) 6-0, 6-3, Luca Padovani (3.1)-Alessio Balestrieri (2.7) 6-4, 6-1, Diego Orlando (2.6, n.8)-Giacomo Fabbri (3.2) 6-2, 6-3, Gabriele Stranci (2.8)-Luca Maria Pomilio (2.6, n.9) 6-0, 2-6, 10-6, Andrea Cogo (2.7)-Luigi Volpi (3.1) 6-1, 6-0, Gabriele Sgroi (2.7)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-4, 6-1, Alex Guidi (2.6, n.10)-Giovanni Antonello (2.8) 6-2, 6-0, Roberto Lavelli (2.8)-Enea Vinetti (2.6, n.7) 3-6, 7-6, 10-6, Beniamino Savini (2.7)-Pierre Rael Mayele (2.7) 7-5, 6-1.