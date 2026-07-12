Tennis: Sgroi, Filippi, Pagnoni e Bartoli in semifinale all’Open del Venustas

IGEA MARINA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Venustas il torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi. E sono battute finali davvero interessanti. Conquistano infatti le semifinali Nicola Filippi (Forum Tennis Forlì), Luca Bartoli (Tc Viserba), Gabriele Sgroi (Ct Cesena) ed Edoardo Pagnoni (Valmarecchia Sporting Club). Approdano dunque alle semifinali tre delle prime quattro teste di serie, manca all’appello solo Federico Baldinini (n.3), fermato da un giocatore in grande progresso come il cesenate Gabriele Sgroi. Si confermano i big Nicola Filippi, in grandi condizioni dopo la promozione del suo Forum Tennis in serie B2, Edoardo Pagnoni, altro giocatore da seguire con grande interesse e Luca Bartoli che negli ultimi due Open disputati vanta una finale (al Ct Cacciari) ed una vittoria (al Ct Cervia), insomma, altro giocatore in grandi condizioni di forma.

Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.1)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 6-2, Luca Bartoli (2.5, n.4)-Diego Orlando (2.6, n.5) 7-6 (5) 7-5, Gabriele Sgroi (2.7)-Federico Baldinini (2.5, n.3) 6-4, 3-6, 6-3, Edoardo Pagnoni (2.5, n.2)-Mattia Benedetti (2.6, n.7) 6-2, 6-3.