Tennis, Sgroi e Piraccini avanzano a Cesena

Primi match al Ct Cesena per il classico torneo Open maschile, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico” dotato di un montepremi di 1500 euro. Si alza il montepremi, si alza la qualità in questo torneo indoor che apre la stagione ad alto livello nel circuito romagnolo. Come detto è notevole la qualità dei giocatori al via. La testa di serie n.1 è andata al 2.1 Tomas Gerini, seguito dal 2.3 forlivese Nicola Filippi che si sta allenando al Tc Viserba, dall’altro 2.3 Filippo Alessandro Mondazzi, a seguire i 2.4 Francesco Giorgetti, Riccardo Pasi, Niccolò Satta, Matteo Mesaglio, Lorenzo Elia, Alessandro Beconi, Francesco Cartocci, Edoardo Principi e Pietro Pio Genovese. Da seguire con grande attenzione Tomas Gerini, n.1569 del ranking mondiale Atp, 29enne nato a Buenos Aires, grande specialista del rosso.

Primo turno: Matteo Culcasi (2.8)-Francesco Mandelli (2.8) 6-4, 6-1, Davide Brunetti (2.8)-Marco Giangrandi (2.8) 1-6, 6-2, 10-7, Manuel Schuett (2.8)-Davide Covi (2.8) 6-0, 6-2, Dennis Ciprian Spircu (2.8)-Edoardo Pagnoni (2.8) 6-7, 6-3, 10-5, Alessandro Marcantoni (2.8)-Alessandro Betti (2.8) 6-4, 6-2, Paolo Pagliarulo (2.8)-Niccolò Pallotti (2.8) 6-2, 6-4. Secondo turno: Gabriele Sgroi (2.8)-Tommaso Melosi (2.8) 6-4, 6-0, Alessandro Degaetano (2.8)-Riccardo Pretolani (2.8) 2-6, 6-0, 10-6, Andrea Troiani (2.7)-Alessandro Pecce (2.8) 6-2, 6-0, Simone Piraccini (2.8)-Daniel Tonucci (2.8) 6-2, 6-2, Antonio Ferraro (2.8)-Dario Zamagna (2.8) 3-0 e ritiro.