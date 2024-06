Tennis: Sgroi, Baravelli e Liverani nei quarti al trofeo “M/2”, domani scattano l’Open del Ct Venustas e il Terza del Russi Sporting Club

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M/2” dotato di un montepremi complessivo di 500 euro. Quarti per Gabriele Sgroi (Ct Cesena), Rocco Baravelli (3.1, n.5), portacolori del Max Tennis Time di Bologna e Jacopo Liverani (Ct Massa).

Tabellone finale, 3° turno: Alex Balducci (3.4)-Giovanni Pambianco (3.3) 7-5, 5-7, 10-3.

4° turno: Luca Ruggeri (3.2)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-2, 6-1, Federico Strocchi (3.2)-Fabio Pierotti (3.4) 6-1, 6-1, Umberto Balestri (4.1)-Filippo Flamigni (3.2) 4-6, 7-5 e ritiro. Ottavi anche per Felix Legnani (3.2).

Ottavi: Gabriele Sgroi (3.2, n.8)-Alessandro Naso (3.3) 6-3, 6-1, Jacopo Liverani (3.2)-Giacomo Zauli (3.1, n.6) 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

IGEA MARINA. Al via domani il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. E’ un torneo ormai classico nel calendario romagnolo, che si presenta al via con un montepremi di 1000 euro. Ottimo il dato delle iscrizioni, ben 73 sono i giocatori al via, i big sono il 2.5 Diego Zanni ed i 2.6 Jacopo Antonelli, Luca Bartoli, Andrea Rondoni, Francesco Giorgetti e Riccardo Ercolani. In realtà i giocatori con classifica importante, da 3.4 a 2.8, possono dare la loro adesioni fino alle 12 del 30 giugno

Si parte in il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gregorio Russo ed Andrea Rinaldi ed ai 4.2 Davide Bernabini ed Andrea Caprini.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

RUSSI. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club. Si tratta del trofeo “Farmacia Boschini” che vede al via 26 giocatori e che terrà banco fino al 9 luglio. I big sono i 3.1 Elia Brunelli, Tommaso Servadei, Giacomo Zauli, Giorgio Ruggeri, Filippo Parra e Riccardo Cicinelli, seguiti dal 3.2 Federico Strocchi. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Umberto Balestri ed Emanuele Cedioli.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini