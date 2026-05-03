Tennis, Sgarzi, Carli, Cortesi avanti a Viserba

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo di 3° categoria maschile al Tc Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Secondo turno: Francesco Bagli (3.4)-Martin Gamero Mariano (4.1) 6-2, 6-1, Alessandro Laganà (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 4-6, 6-2, 10-7, Massimiliano Agnello (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 6-2, 4-6, 10-3, Valerio Carli (3.3)-Andrea Lombardini (3.5) 7-5, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Federico Giacchetti (3.5) 6-1, 6-1.