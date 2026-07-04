Tennis, Sgarbi al 4° turno a Porto Fuori

Primi match sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori per il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, seconda sezione, secondo turno: Leonardo Flamigni (Nc)-Ugolino Cennamo (4.3) 6-3, 6-1, Luca Dragoni (4.2)-Alessandro Donati (4.5) 6-2, 6-0, Carlo Bega (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 7-6, 6-3, Leone Bertaccini (4.3)-Edoardo Spighi (Nc) 3-6, 7-5, 10-1. Terzo turno: Giovanni Sgarbi (4.2)-Massimo Bonetti (Nc) 6-0, 6-2.
Nel femminile disco verde per Carlotta Barbarito e Silvia Bellanzoni. Primo tabellone, primo turno: Carlotta Barbarito (Nc)-Laura Gardini (4.6) 6-3, 6-1, Silvia Bellanzoni (Nc)-Alessia Patuelli (Nc) 6-1, 6-0.