Tennis, Servadei, Matteini, Cortesi agli ottavi a Meldola

Siamo alla fase clou nel torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Ottavi di finale per Tommaso Servadei (Russi Sporting Club), Felix Legnani (Virtus Bologna), Pietro Matteini (Ct Cicconetti) e Alessandro Cortesi (Tc Viserba). Quinto turno: Luca Battistini (3.2)-Matteo Simeoni (3.2) 6-0, 6-3, Andrea Severi (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-1, 6-0, Andrea Niquoziani (3.2)-Claudio Valerio Calabrese (3.3) 7-5, 6-2, Tommaso Servadei (3.1, n.8)-Alessandro Vavalà (3.2) 6-1, 6-3, Felix Legnani (3.1, n.9)-Pietro Rossi (3.2) 6-4, 6-2, Pietro Matteini (3.3)-Leonardo Carioni (3.2) 6-4, 6-3, Alessandro Cortesi (3.3)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-1, 6-1, Giovanni Zardi (4.1)-Davide Casadio (3.2, n.10) 6-1, 4-6, 10-3, Noah Cuppini (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-3.