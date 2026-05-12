Tennis, serie C: Ten Sport e Forum al tabellone nazionale

Ten Sport Center e Forum Forlì conquistano un posto nel tabellone nazionale del campionato di serie C maschile che mette in palio la promozione per la prossima serie B2 maschile. Il Ten Sport Center ha battuto 4-0 in casa il Davi.s Tennis Team di Bologna: Enea Vinetti-Enrico Burzi 7-6, 3-6, 6-1, Mattia Benedetti-Giovanni Femia 4-6, 7-6, 6-3, Diego Orlando-Nicholas Scala 6-3, 6-4, Matvii Lemishko-Federico Sandri 6-3, 6-3. Molto bene anche anche il Forum che ha superato in casa 5-1 il Circolo Cere di Reggio Emilia: Nicola Ravaioli-Federico Valle 6-2, 6-7 (1), 7-6 (5), Oscar Richard Berg Mesquida-Nicola Filippi 6-3, 3-6, 7-6 (2), Tommaso Filippi-Luigi Fornaciari 6-1, 6-2, Alex Guidi-Davide Ferretti 6-2, 6-0, Filippi-Filippi b. Valle-Fornaciari 6-3, 6-2, Guidi-Urgese b. Tosi-Mesquida Berg 6-3, 3-3 e ritiro.

Nei play-off femminili sconfitto a Bologna il Ct Rimini per 3-1 dal Nettuno Tennis Club. Rinviata a sabato Ct Albinea-Ct Massa Lombarda.