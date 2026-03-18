Tennis Serie C femminile, esordi vincenti per Tc Viserba, Ct Rimini e San Marino Tennis Club

RIMINI. Giocata la prima giornata della serie C femminile, il primo turno della prima fase regionale a gironi. Subito a segno Tc Viserba, Ct Rimini e San Marino Tennis Club.

Nel 3° girone brilla all’esordio il Tc Viserba che ha regolato con un secco 4-0 in casa il Circolo Sportissima di Scandiano: Evelyn Amati-Camilla Ferri 6-1, 6-1, Maria Bianca Bovara-Sofia Ceccardi 6-0, 6-0, Viola Amati-Nina Bonacini 6-0, 6-1, Amati-Baldani b. Ferri-Aldini 6-3, 6-3. Nell’altro match del girone buon pareggio per 2-2 per il Ct Casalboni a Bologna sui campi del Nettuno Tennis Club: Micol Devescovi-Elisa Pari 6-2, 6-1, Camilla Fabbri-Ilaria Morgillo 6-2, 6-1, Carlotta Canali-Aurora Lombardi 6-1, 6-1, Pari-Fabbri b. Devescovi-Canali 6-4, 2-6, 10-8. Domenica (dalle 9) nella seconda giornata il derby Ct Casalboni-Ct Massa Lombarda. Nel 4° girone partono con il piede giusto Ct Rimini e San Marino Tennis Club. La squadra riminese ha sconfitto in casa 3-1 il Tc Marfisa di Ferrara: Valentina Taddia-Alice Gozzi 6-2, 6-3, Matilde Morri-Laura Garofalo 6-1, 6-2, Emma Gennari Fergnani-Emma Tarducci 6-0, 6-1, Taddia-Pruccoli b. Garofalo-Gennari Fergnani 6-1, 6-4. Per le Titane netto 4-0 casalingo sul Ct Cacciari: Silvia Alletti-Martina Balducci 7-5, 6-3, Sandy Mamini-Alessia Ercolino 6-4, 6-2, Serena Pellandra-Valentina Benini 6-0, 6-0, Alletti-Giardi b. Balducci-Carosella 6-1, 6-0. Domenica: Tc Marfisa Ferrara-San Marino Tennis Club e Ct Cacciari-Tc Riccione.