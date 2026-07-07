Tennis, Serena Pellandra si ferma in semifinale in doppio in Repubblica Ceca

Serena Pellandra, Leonardo Bartoletti e Nicolò Bollini hanno preso parte al Tennis Europe Under 16 a Marianske Lazne, in Repubblica Ceca. Nel tabellone di femminile di doppio la Pellanda, in coppia con l’ucraina Anastasiia Bhmet, è giunta in semifinale dopo aver superato il duo composta dall’ucraina Savchenko e dalla tedesca Sokolska (6-4, 6-2) perdendo poi contro le ceche Gottvaldova-Suchankova 6-0, 6-2. Nel tabellone singolare, invece, la Pellandra è stata superata dalla Savchenko 6-7, 6-1, 6-2.

Nel maschile Leonardo Bartoletti ha superato al primo turno Borsi Moravec 6-2, 6-1 ma si è poi dovuto fermare contro la testa di serie numero 1 Simon Janousek, che si è imposto con un doppio 6-1. Nicolò Bollini, invece, ha ceduto il passo al primo turno a Tadeas Dorazil (6-0, 6-1). In doppio i due biancazzurri hanno perso al tie-break ai padroni di casa Hlavnicka-Jedlicka.