Tennis: Sena vince singolare e doppio Under 10, Tombari-Tarlazzi il doppio Under 14 a Serramazzoni, i risultati al Paradiso Cesenatico e al Queen’s

RIMINI. Presso il Centro Estivo Fitp “Mario Belardinelli” di Serramazzoni è andato in scena il torneo Junior Next Gen Under 10-12-14, maschile e femminile. Notevoli i risultati del giovane portacolori del Ct Cicconetti, Mattia Sena, che ha vinto singolare e doppio nella sua categoria, l’Under 10. In singolare il riminese ha battuto in semifinale 6-3, 6-2 Giacomo Barbieri ed in finale per 6-4, 5-7, 10-8 Alessandro Serra Zanetti (Sporting Club Sassuolo). La coppia Sena-Serra Zanetti ha vinto il doppio battendo in finale 6-3, 5-7, 10-6 Giacomo Barbieri ed Edoardo Storchi.

Intanto è al rush finale sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile.

Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Raffaele Strocchi, Andrea Torri, Riccardo Banzola e Lucio Argentieri.

2° turno: Pasquale Caserta (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-4, 4-6, 10-4, Gianfilippo De Palma (3.5)-Michelangelo Mami (3.5) 6-2, 6-2, Mirko Giardi (3.5)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-3, 6-1, Andrea Bonivento (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-4, 6-2, Pietro Matteini (4.1)-Stefan Buca (4.4) 6-1, 6-1.

3° turno: Riccardo Banzola (3.3, n.16)-Marco Gianfrini (3.5) 6-0, 6-2, Lucio Argentieri (3.3, n.8)-Claudio Chiani (3.4) 3-6, 6-4, 10-4, Alessandro Bocchini (3.3, n.9)-Andrea Filanti (3.5) 6-3, 6-4, Gianluca Vannucci (3.3, n.13)-Francesco Mazza (3.5) 6-0, 6-3, Massimo Mencarelli (3.3, n.5)-Guido Giugliano (3.5) 6-2, 6-0, Fabio Bernagozzi (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.3, n.12) 6-2, 6-1, Nicola Ravera (3.3, n.11)-Villiam Ricci (3.5) 6-2, 6-4, Riccardo Saltini (3.3, n.14)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-4, Ernesto Stentella Liberati (3.3, n.10)-Giovanni Fabiani (3.5) 5-7, 6-2, 10-6, Raffaele Strocchi (3.3, n.7)-Francesco Bagli (3.5) 6-4, 5-7, 10-2, Andrea Torri (3.4)-Andrea Covezzi (3.3, n.15) 6-2, 6-0.

SERRAMAZZONI. Presso il Centro Estivo Fitp “Mario Belardinelli” di Serramazzoni è andato in scena il torneo Junior Next Gen Under 10-12-14, maschile e femminile. Notevoli i risultati dei giocatori romagnoli. Nell’Under 14 maschile si ferma in semifinale il riccionese Pietro Tombari. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.4, è stato sconfitto da Mattia Viaggi (n.8) per 7-5, 6-4. Peraltro lo stesso Tombari si rifà in doppio, in coppia con Diego Tarlazzi (i due erano i n.1 del seeding), torneo vinto battendo in finale Cremonini-Viaggi (n.2) per 6-0, 6-2. Nell’Under 14 femminile stop in finale per Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.1, ha sconfitto in semifinale Rachele Franchini per 6-3, 6-2, prima di cedere nel match-clou a Marta Gazzetti (Ct Correggio) per 6-3, 6-1. Nel doppio successo di Lanzoni-Gazzetti (n.1) in finale su Ruggeri-Franchini (n.3) per 6-2, 6-4.

Nell’Under 10 femminile successo di Micol Foggia (Club La Meridiana) in finale su Beatrice Benvenuti (Tc Riccione) per 6-2, 6-1. Semifinali: Foggia-Giuditta Moncada 6-1, 6-0, Benvenuti-Vittoria Arginelli 6-3, 6-3. Nel doppio successo di Arginelli-Foggia in finale su Moncada-Ferrari per 6-0, 6-3. Altra vittoria romagnola nell’Under 10 maschile dove si è imposto Mattia Sena. Il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto in semifinale 6-3, 6-2 Giacomo Barbieri ed in finale per 6-4, 5-7, 10-8 Alessandro Serra Zanetti (Sporting Club Sassuolo). La coppia Sena-Serra Zanetti ha vinto il doppio battendo in finale 6-3, 5-7, 10-6 Giacomo Barbieri ed Edoardo Storchi. Nell’Under 12 maschile bella prova di Alessandro Teodorani (n.7), portacolori del Ct Massa, che ha battuto in semifinale Pietro Galimberti (n.3) nel derby romagnolo per 6-4, 6-7 (3), 7-6 (6), prima di cedere in finale a Lorenzo Emanuel Burato (n.1), portacolori del Centro Sportivo Il Milanino, per 6-0, 6-0. Nella finale del doppio Burato-Margotto (n.1) b. Teodorani-Arcangeli (n.2) 6-0, 6-3.

CESENATICO. Da sabato il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino al 17 agosto. Sono 67 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 14 maschile, primo tabellone, 3° turno: Giacomo Forti-Tommaso Ricci 3-6, 6-2, 10-4, Francesco Camagni (n.1)-Manuel Morini 6-1, 6-3, Benjamin Rossi-Simone Detti 6-2, 6-1, Davide Rossi (n.4)-Filippo Ricci 6-1, 6-2, Tommaso Buffi-Leon Francesco Benericetti 7-6 (3), 6-2, Luca Bertozzi-Andrea Fabbri 1-6, 7-6 (1), 10-0, Flavio Areolite (n.2)-Filippo Ricciardi 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile quarti: Anna Foschini (n.4)-Gloria Nucci 2-6, 6-2, 10-2, Ginevra Baldazzi (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-0.

Nell’Under 16 maschile 3° turno: Matteo Rossi-Gianmaria Sarti 6-2, 6-4. 4° turno: Marco Vittori-Riccardo Saltini 6-3, 6-3, Leonardo Tana-Alessandro Cavalieri 7-5, 4-6, 10-8, Lucio Argentieri-Filippo Menzolini 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CATTOLICA. Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Federico Campana-Noel Zafiro 6-3, 7-5, Leonardo Oligeri-Enea Bonacini 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna, mentre nel tabellone Under 12 maschile, quello più partecipato, i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 3.4 Christian Dreon, i 3.5 Tommaso Radic. Tommaso Cavassi, Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. In quest’ultimo tabellone si parte con la sezione Nc, poi quella di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, Alex Sciutti, Jacopo Marzatico, Alessandro Bernabè e Denny Bentini, ed infine il main-draw che propone nell’ordine Christian Dreon e Tommaso Cavassi. Tabellone di 4° categoria, 3° turno: Marco Mandelli-Noah Bonacini 7-5, 6-0, Pietro Rovinelli-Federico Ballerini 6-2, 6-2, Gianmaria Chietera-Elia Ymeraj 3-6, 7-5, 12-10, Giovanni Tomasetti-Lorenzo Falconi 4-6, 7-5, 10-7.

Larga la partecipazione degli allievi della Galimberti Tennis Academy che svolge la sua attività sui campi del Queen’s Club di Cattolica.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri.