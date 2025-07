Tennis, Sena, Teodorani e Baldazzi vincono a Viserba / GALLERY

Alle battute finali sui campi del Tc Viserba il torneo giovanile Emilia Romagna Junior Tour. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Sena (Ct Cicconetti) che ha battuto nel match-clou per 7-6, 6-3 Gianmarco Diana (Tc Riccione). Nell’Under 12 maschile si è imposto Alessandro Teodorani (Ct Massa) in finale su Riccardo Arcangeli (Galimberti Tennis Team) 6-3, 5-7, 10-6. Nell’Under 14 maschile vittoria di Lorenzo Cordella (n.1), portacolori del Ct Fano, che ha battuto in finale Riccardo Briganti (Ct Massa) 3-6, 7-5, 10-5. Nell’Under 14 femminile match-clou tra Amelia Zamboni Campadelli (Club La Meridiana) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) che si è imposta 6-4, 7-6.