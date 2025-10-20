Tennis, Sena e Micol Foggia vincono il Master Under 10

Il Circolo Sport Education di Bologna ha ospitato il Master del Circuito Regionale Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo del riminese Mattia Sena. Il portacolori del Ct Cicconetti, accreditato della terza testa di serie, ha vinto il semifinale il derby contro Mattia Gaggi (n.2) 6-3, 6-1 e in finale successo su Gianmarco Abbruzzese (n.1) del Tc Saliceta 6-3, 6-2.

Successo romagnolo anche nell’Under 10 femminile grazie a Micol Foggia. La giocatrice del Club La Meridiana, testa di serie n.1, ha messo in fila in semifinale Vittoria Arginelli 6-4, 6-3 e in finale Anna Ferrari (n.3) del Tc Saliceta 6-0, 6-2.