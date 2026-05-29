Tennis, Sena e Gaggi in semifinale al Cicconetti

Sui campi del Ct Cicconetti è alle battute finali il torneo giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Under 12 femminile, quarti: Ginevra Baronciani-Adele De Sio 6-4 e ritiro, Stefania Medeea Samoila-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1.

Under 12 maschile, quarti: Achille Amadio (n.2)-Matteo Lotti 6-4, 4-6, 10-4, Mattia Sena-Alessandro Bisi 6-0, 6-0, Mattia Gaggi-Andrea Magnoni 6-0, 6-2.

Under 16 maschile, quarti: Samuel Cavallini-Daniele Vittoria 6-4, 6-4.