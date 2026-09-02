Tennis, Sena e Diana ai quarti nei tricolori Under 11

E’ la settimana dei campionati italiani giovanili, in campo tanti romagnoli nelle varie categorie. I tricolori Under 11 maschili si svolgono sui campi del Tennis Sanremo. Conquistano i quarti di finale Mattia Sena (Ct Cicconetti) e Gianmarco Diana (Tc Riccione). Ottavi: Mattia Sena (n.2)-Augusto Petrilli 6-4, 6-3, Gianmarco Diana (n.7)-Giorgio Boccanera 6-3, 6-1. Fuori Giacomo Barbieri (Villa Carpena), testa di serie n.11, battuto 7-6, 6-7, 6-1 da Matteo Xotta (n.6).

Il torneo femminile è in corso al New Country Academy di Bari. Impegnata nel tabellone finale Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), testa di serie n.2, che ha fatto il suo esordio al 2° turno superando 6-3, 7-6 Ginevra Cristaldi, poi nei quarti si è imposta 7-5, 6-1 su Carlotta Nozzi. Ora contro Giulia Castracani (n.7) per un posto in semifinale.