In pieno svolgimento in alcuni circoli bolognesi il Junior Master del Circuito “Road to Bologna”. Nell’Under 11 maschile in finale il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti), nell’Under 11 femminile finale per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione). In semifinale Sena si è imposto 6-0, 7-6 su Andrea Bruno (in precedenza netta vittoria nei quarti per 6-0, 6-1 su Lorenzo Maria America) e in finale se la vedrà contro l’emiliano Alessandro Serra Zanetti. Finale anche per Beatrice Benvenuti grazie alle vittorie nei quarti per 6-4, 6-1 su Cinzia Munacò e in semifinale per 7-5, 6-4 su Anna Ferrari. Ora il match-clou contro Giulia Castracani (All Court Ssd).

Nell’Under 9 femminile si ferma in semifinale Beatrice Parmeggiani (Tc Riccione), sconfitta 3-6, 6-0, 10-5 da Martina Cesaroni.