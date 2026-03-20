Tennis, Semprini, Mussoni, Bozzi al 5° turno a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria maschile al Tc Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab”. Conquistano stano il 5° turno, tra gli altri, Francesco Semprini, Manuel Mussoni, Francesco Lori Costantini e Jacopo Bozzi. Quarto turno: Francesco Semprini (4.2)-Mario Nannucci (4.2) 6-4, 3-6, 10-7, Manuel Mussoni (4.5)-Romeo Fabbri (4.2) 7-5, 6-0, Francesco Lori Costantini (4.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-3, 6-3, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-3, 2-6, 10-5, Gian Franco Frisoni (4.4)-Davide Pierini (4.2) 3-6, 6-3, 11-9, Jacopo Bozzi (4.2)-Francesco Banini (4.5) 6-1, 6-2.