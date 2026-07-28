Tennis, Semprini, Moretti, Fuschillo al 5° turno all’Up

Va in scena sui campi dell’Up Tennis il torneo Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Sono 87 i giocatori al via, i big del tabellone finale sono il 2.2 Alberto Morolli, il 2.3 Nicola Filippi e i 2.4 Noah Canonico e Federico Ulisse Guarducci. Tabellone di 4°, terzo turno: Orazio Fazio (4.3)-Aleksandr Marchevskiy (4.4) 6-2, 6-1, Filippo Ricciardi (4.3)-Lorenzo Geri (4.5) 6-1, 6-1. Quarto turno: Loris Semprini (4.2)-Gianmarco Rossi (4.3) 6-1, 6-2, Marco Fuschillo (4.2, n.4)-Andrea Franciosi (4.3) 6-2, 7-5, Lorenzo Moretti (4.2)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 7-5.