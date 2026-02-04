Tennis, seconda giornata del “Palmieri”: a segno Massa, Cesena A e B, Viserba A, Ippodromo, Zavaglia e Riccione

La formazione del Russi Sporting Club impegnata nel trofeo Giovannino Palmieri

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale a squadre maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Nel 10° girone il Ct Casatorre è stato sconfitto in casa 2-1 dal San Pietro Tennis Project. Domenica (dalle 9) nella terza giornata: Sport Club Ozzano-Ct Casatorre. Nel 12° girone il Ct Massa ha battuto in casa 2-1 il Tc Faenza: Marco Giovagnoli-Mattia Sartoni 6-1, 6-4, Ugo Cicognani-Gianfilippo Falconi 3-6, 7-5, 10-4, Liverani-Ossani b. Menichetti-Vincenzi 6-0, 6-4. Il Ct Cesena B ha vinto 2-1 sui campi del Tennis Medicina: Simone Piraccini-Ettore Moretti 6-7, 6-2, 10-3, Federico Nucera-Luca Battistini 6-2, 6-2, Caporali-Mondardini b. Caprioni-Samaritani 5-7, 6-2, 10-7.

Domenica nella terza giornata: Tc Faenza-Ct Cesena B e Tennis Medicina-Ct Massa.

Nel 13esimo girone successo del Tc Viserba A per 3-0 sul Ct Cicconetti nel derby riminese: Alessandro Manco-Massimiliano Zamagni 6-0, 6-4, Jacopo Montoneri-Emmanuele Bomba 6-4, 6-1, Vagnini-Manfredi b. Zanzini-Fabiani 6-2, 6-2. A segno anche il Tc Ippodromo Cesena per 2-1 in casa sul Russi Sporting Club: Alessandro Galassi-Riccardo Cicinelli 4-6, 6-3, 11-9, Tommaso Servadei-Nicolò Gerbino 6-4, 7-5, Francia-Bisacchi b. Gordini-Banzola 7-5, 6-2.

Domenica: Ct Cicconetti-Russi Sporting Club, Tc Ippodromo Cesena-Tc Viserba A. Nel 14esimo girone successi del Ct Zavaglia e del Tc Riccione. Ct Zavaglia-Tc Viserba B 2-1: Federico Sparagi-Filippo Marcaccini 6-3, 6-4, Mattia Zannoni-Pietro Corbelli 4-6, 6-4, 11-9, Canini-Canini b. Capra-Satta 4-6, 6-4, 10-4. Tc Coriano-Tc Riccione 0-3: Luca Butti-Iangabriel Ferrara 6-4, 6-3, Francesco Muratori-Michelangelo Mami 6-1, 6-1, Strocchi-Marcantoni b. Dini-Filanti 6-3, 6-1.

Domenica: Tc Viserba B-Tc Riccione e Tc Coriano-Ct Zavaglia.

Nel 15esimo girone Ct Cesena A-Ct Cerri 3-0: Beniamino Savini-Pietro Spezi 6-3, 6-4, Pietro Rossi-Roberto Camarda 6-1, 7-6, Sgroi-Niquoziani b. Mandelli-Bologna 6-0, 6-0. Domenica: Ct Cervia-Ct Cesena A.

