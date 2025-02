Tennis, seconda giornata del “Nonantola”: vincono Cerri, Viserba e Riccione A

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo “Città di Nonantola” femminile, il campionato regionale a squadre riservato alle giocatrici con classifica massima 4.1. Nel 6° girone successo del Tc Riccione A in casa per 2-1 sul Tc Cento: Lucia Longo-Roberta Fabbri 3-6, 6-1, 10-3, Cristina Berardi-Chiara D’Agostino 6-0, 6-2, Mancini-Fabbri b. Longo-Diegoli 6-3, 6-1. Sabato alle 14.30 la terza giornata: Ct Cesena-Tc Riccione. Nel 7° girone il Tc Viserba ha battuto 2-1 fuori casa la Polisportiva 2000 Cervia: Elena Tarini-Erica Gasperoni 6-1, 6-0, Maria Piccolo-Daniela Morigi 6-3, 4-6, 10-8, Bernardi-Grandi b. Dallari-Cappellini 5-7, 6-0, 10-8. Sabato: Tc Riccione B-Polisportiva 2000 Cervia. Nell’8° girone bella vittoria casalinga per il Ct Cerri Cattolica per 2-1 sul Tc Riccione C: Alessia Frontini-Federica Bartolini 4-6, 7-5, 12-10, Silvia Fumelli-Adise D’Erasmo 5-7, 6-0, 10-1, De Paulis-Tenti b. Montanari-Pecci 1-6, 6-4, 11-9. Sabato: Tc Riccione C-Tc Coriano.