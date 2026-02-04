Tennis, seconda giornata del “Città di Nonantola”: vincono Asbi A, Tre Colli, Forum A e Cervia

La formazione del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Città di Nonantola maschile
RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo “Città di Nonantola” maschile, la competizione regionale riservata al settore maschile per giocatori con classifica massima 3.4. Nel 12esimo girone il Ct Casatorre è stato sconfitto in casa 3-0 dal Tc Cavezzo. Venerdì dalle 19 la terza ed ultima giornata della prima fase: Country Club Castelmaggiore-Ct Casatorre. Nel 13esimo girone vittoria dell’Asbi Imola A per 3-0 sui campi del Tc Mirandola B. Venerdì: Tc Saliceta A-Asbi Imola A. Nel 16esimo girone il Tre Colli Brisighella ha battuto in casa 2-1 il Tc Castelbolognese, mentre il Ct Massa Lombarda ha ceduto per 2-1 sui campi del Tennis Medicina B. Venerdì: Ct Massa-Tc Castelbolognese, Tre Colli Brisighella-Tennis Medicina B. Nel 17esimo girone sconfitta interna dell’Asbi Imola B per 3-0 contro la Virtus Bologna. Venerdì: Village Tennis Club Molinella-Asbi Imola B. Nel 19esimo girone il Forum Tennis A ha battuto 2-1 a Cattolica il Ct Cerri B: Fabio Pierotti-Federico Tacchi 6-2, 6-7, 12-10, Maurizio Perpignani-Lorenzo Cenci 6-1, 6-1, Semprini-Silvagni b. Maccaferri-Mariani 6-2, 6-4. Ct Cervia-Polisportiva Soglianese 2-1: Jacopo Zani-Yari Mussoni 6-0, 3-6, 10-5, Alessandro Toni-Andrea Bernardi 7-5, 7-5, Vinetti-Borghi b. Gozzi-Giorgetti 6-0, 4-6, 10-2. Venerdì: Forum Tennis A-Polisportiva Soglianese e Ct Cervia-Ct Cerri B.

