Tennis, Schiavo, Foschi, Samorì avanti a Meldola

Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Ct Meldola. Il seeding vede ai primi posti nell’elenco dei favoriti i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, seguiti dal 2.2 Enrico Baldisserri e dai 2.3 forlivesi Nicola Ravaioli e Nicola Filippi.

Secondo tabellone, 2° turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 1-6, 6-3, 10-3, Marco Cantagallo (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-4, 0-6, 10-6, Filippo Foschi (4.1)-Cristiano Pinna (4.1) 6-3, 6-4, Filippo Ruggeri (4.1)-Pietro Martines (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Samorì (4.1)-Fabio Di Tante (4.1) 6-2, 6-4