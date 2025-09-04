Tennis, Schiavo e Ceccarelli in tabellone alla Sammarinese

Avanza il torneo di 3° organizzato dalla Polisportiva Sammartinese. I primi a qualificarsi per il tabellone finale sono Marco Schiavo e Davide Ceccarelli. Primo tabellone, terzo turno: Andrea Fiumana (Nc)-Alessandro Valentini (4.4) 6-3, 4-6, 10-5, Enrico Amadori (Nc)-Riccardo Silvi (4.3) 6-2, 6-1. Quarto turno: Riccardo Albicini (4.3)-Emanuele Battistini (4.2) 6-2, 6-4, Gabriele Schiavo (4.3)-Alberto Zattini (4.2) 3-0 e ritiro, Nicola Vacca (4.1, n.7)-Giulio Macori (4.3) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Marco Schiavo (4.1, n.1)-Marco Cantagallo (Nc) 6-1, 6-2, Davide Ceccarelli (4.1, n.5)-Gabriele Iudica (4.3) 7-5, 6-2.