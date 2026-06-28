Tennis, scattati i tornei di Russi, Forlì e Maretennis

Primi match nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club. Primo turno: Piero Mainardi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-4, 1-6, 10-8. Secondo turno: Enrico Bosi (4.2)-Gian Franco Corrado (4.2) 6-3, 6-2.
Sui campi del Polisportivo Monti di Forlì va in scena il torneo di 3° categoria femminile limitato. Primo turno: Danila Diano (4.4)-Nicole Colonna (4.2) 6-3, 1-1 e ritiro, Irene Claudia Visconti (Nc)-Roberta Barchi (4.4) 6-2, 6-1.
E’ scattato il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Primo turno: Roberto Casadei (4.2)-Nicolò Carta (4.2) 7-6, 6-1. Secondo turno: Alberto Caroni (4.2)-Alessandro Giannini (4.1, n.4) 6-3, 1-6, 10-5.