Tennis, scattano i tornei del Paradiso e di Ravenna

Da domani all’8 giugno va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte. Nel maschile si parte con un nutrito gruppo di Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, i 4.1 Maxim Sergeevich Uslamin, Iacopo Mariani, Rossano Paganelli, Ciro Donnarumma, Mattia Graffiedi, Christian Giacalone, Roberto Casadei, Davide Bernabini e Davide Fagioli. I favoriti del seeding sono i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari. Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con queste teste di serie, le 4.1 Emma Ceccarelli, Benedetta Patimo ed Elena Tarini, a seguire il tabellone finale guidato dalla 3.1 Emma Baldassari, a seguire le 3.2 Marta Bertozzi, Diamante Campana e Federica Matteucci.

Da domani sui campi del Tc Comune di Ravenna anche il torneo di 3° categoria maschile. Si parte con la sezione di 4° categoria che propone queste teste di serie, i 4.1 Fabrizio Drei, Giovanni Sgarbi e Alessandro Caravita. Poi il tabellone finale che vede nei 3.1 Federico Strocchi (vincitore dell’ultima edizione) e Giorgio Ruggeri i big, seguiti dai 3.2 Elia Lazzeri, Gian Matteo Zanzi e Mattia Sartoni.