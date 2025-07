Tennis, scattano i tornei al Mi.Ma. e all’Up Tennis

Da domani al 27 luglio il Circolo Mi.Ma Sport Club di Milano Marittima organizza il torneo Open femminile dotato di 1500 euro di montepremi. Sono 35 le giocatrici al via, si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate alla 4.1 Rachele Piras e alla 4.3 Barbara Salvi. Le giocatrici con classifica migliore sono le 2.5 Demi Reggianini, Martina Balducci, Camilla Montenet, Agnese Stagni e Mia Chiantella, da seguire anche le 2.6 Greta Vagnini, Camilla Fabbri, Sandy Mamini, Clara Sansoni e Ilaria Rondinelli.

Al via domani il torneo di 3° maschile al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Sono ben 95 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° che vede i seguenti 4.1: Emanuel Vannucci, Gianluca Pagliuca, Alessandro Gostoli, Marco Filippi, Christian Nicolini, Loris Volpinari, Simone Rocchi, Claudio Marcantoni, Adriano Amadio, Andrea Angelini, Francesco Zanzini, Alberto Morigi, Fulvio Cesari, Mattia Giardi, Michelangelo Mami e Innocenzo Varvara. I giocatori con classifica migliore sono i 3.4 Leonardo Tana, Tommaso Zanzini, Claudio Chiani, Bruno Rossi, Alessandro Laganà, Micael Montinari, Stefano Vellucci e Filippo Marcaccini.