Tennis, scattano domani i tornei di Massa e dell’Ippodromo

Il tennis di qualità torna da domani a domenica sui campi del Ct Massa Lombarda con il torneo Open maschile e femminile, che andrà in scena con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Oremplast” che vede al via 48 giocatori nel maschile e 34 nel femminile. Nel maschile teste di serie ai 2.7 Nicholas Scala, Riccardo Muratori e ai 2.8 Enea Sabatini, Massimiliano Zamagni, Leonardo Baldoni, Simone Antonio Stipo, Luca Butti e Giulio Malaguti. Nel femminile si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate alle 4.2 Sofia Scheda e Stefania Ciucci, nel tabellone finale le big sono le 2.7 Chiara Zivelonghi, Serena Pellandra, Vittoria Muratori, Sofia Foggia, Alice Stella ed Elena Ravani.

Da domani a domenica il Tc Ippodromo di Cesena e Tennissimo organizzano il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 49 i giocatori al via, l’elenco delle teste di serie vede i 3.1 Tommaso Servadei, Nicolò Bonfigli, Lorenzo Marchioni e i 3.2 Filippo Minotti, Luca Battistini, Marco Faoro, Filippo Flamigni e Alberto Levoni.