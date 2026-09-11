Tennis: scattano domani i Terza di Sarsina e del Maretennis, avanzano i Quarta di Riccione e del Tre Colli

SARSINA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, torneo che terrà banco fino al 25 settembre. Si tratta del Torneo di Settembre-Trofeo Tagliapietra, si parte con il tabellone Nc-4.3 che vede come teste di serie nell’ordine i 4.3 Tommy Filippa, Davide Alessandro Gagliardi ed i 4.4 Marisusz Borowski e Stefano Versari. Nel tabellone finale n.1 Luca Franceschini (3.3), n.2 Elia Michelangelo Cicognani (3.3), n.3 Leonardo Tana (3.3), n.4 Edoardo Vincenzi (3.3).

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

BELLARIA. Ai nastri di partenza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis. Parte domani questa rassegna maschile limitata ai 3.4 che terrà banco fino al 27 settembre. Sono 36 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Marco Mazza, Joseph Fresegna, Daniele Friguglietti e Cristiano Pinna, a seguire il tabellone finale con le teste di serie assegnate ai 3.4 Davide Quinto Cattoni, Mattia Foschi, Fabio Righetti ed Andrea Covezzi.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale di prequali Ibi di 4° categoria femminile che terrà banco fino al 20 settembre. Approdano al 5° turno Valentina Di Nella e Mirella Mancini del Tc Riccione, bene anche Maria Federica Prisco (Queen’s Club Cattolica).

3° turno: Maria Federica Prisco (4.5)-Eleonora Cassoli (4.6) 6-1, 6-2,

4° turno: Mirella Mancini (4.3)-Giulia Dell’Aquila (4.3) 6-2, 6-1, Valentina Di Nella (4.5)-Alessandra Genghini (4.4) 7-6, 4-6, 10-7.

Nel doppio n.1 Zaghini-Gasponi, n.2 Frontini-Prisco. Quarti: Galeone-Gabellini b. Mancini-Tenti 6-2, 7-6 (9).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

BRISIGHELLA. E’ partito il torneo nazionale di 4° categoria del Tre Colli Tennis Club Brisighella. Sono 55 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 20 settembre. Si parte con il tabellone Nc, poi la sezione che dai 4.3 ai 4.6 con teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.3 Stefano Bassetti, Francesco Dal Borgo, Paolo Francesconi, Luigi Angelo Bertaccini, Tommaso Spoglianti ed il 4.4 Giovanni Liverani. Nel tabellone finale n.1 Daniele Bertozzi (4.1), n.2 Luca Continelli (4.1), n.3 Daniele Miani (4.1), n.4 Andrea Minichiello.

Tabellone Nc, 1° turno: Marco Poggi-Ivan Collinelli 6-3, 6-3, Gianfrancesco Conti-Matteo Rava 6-2, 6-7 (14), 10-3, Matteo Liverani-Nicolò Ronchi 6-1, 6-4, Brian Lega-Riccardo Grementieri 6-4, 4-6, 15-13, Luca Vanni-Gaetano Coniglio 6-3, 4-6, 10-4, Alessandro Costa-Matteo Vespignani 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.